« Une chose formidable » en scène ! par Rebecca Dautremer Chapiteau permanent du Plongeoir Le Mans jeudi 2 octobre 2025.

Chapiteau permanent du Plongeoir 6 Boulevard Winston Churchill Le Mans

2025-10-02 18:30:00

fin : 2025-10-02

2025-10-02

Rebecca Dautremer se fait conteuse. Elle interprète le rôle de Jacominus et Policarpe, les meilleurs amis du monde, qui remontent le cours de leurs souvenirs et tentent de se rappeler la chose formidable qui a TOUT changé pour eux. Conte musical accessible dès 6 ans. Durée 45 min. Réservations au 06 72 94 92 53 .

Chapiteau permanent du Plongeoir 6 Boulevard Winston Churchill Le Mans 72100 Sarthe Pays de la Loire +33 6 72 94 92 53

