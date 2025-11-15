Une chouette soirée aux Marais de Sacy ! Saint-Martin-Longueau

Une chouette soirée aux Marais de Sacy !

Rue du Lavoir Saint-Martin-Longueau Oise

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-15 18:30:00

fin : 2025-11-15 21:30:00

Date(s) :

2025-11-15

Malgré les chutes de températures et le manque de lumière, certaines chouettes ne se prélassent pas pour autant… Elle vont débuter leur saison de reproduction ! Venez les écouter hululer !

Accompagné par un animateur du Conservatoire d’Espaces Naturels des Hauts-de-France en partenariat avec le Conseil départemental de l’Oise.

Prévoir des bottes et une lampe.

Places limitées

Réservation indispensable auprès de l’Office de Tourisme des Pays d’Oise et d’Halatte

Rue du Lavoir Saint-Martin-Longueau 60700 Oise Hauts-de-France +33 3 44 72 35 90 tourisme@oise-halatte.fr

English :

Despite the plummeting temperatures and lack of light, some owls are not taking it easy… They’re about to start their breeding season! Come and listen to their hooting!

Accompanied by a guide from the Conservatoire d?Espaces Naturels des Hauts-de-France, in partnership with the Conseil départemental de l?Oise.

Bring boots and a torch.

Limited places

Reservations essential at the Pays d?Oise et d?Halatte Tourist Office

German :

Trotz der fallenden Temperaturen und des Lichtmangels faulenzen einige Eulen nicht… Sie werden ihre Brutsaison beginnen! Kommen Sie und hören Sie ihnen zu!

Begleitet von einem Betreuer des Conservatoire d’Espaces Naturels des Hauts-de-France in Zusammenarbeit mit dem Conseil départemental de l’Oise.

Stiefel und eine Lampe mitbringen.

Begrenzte Anzahl von Plätzen

Reservierung beim Office de Tourisme des Pays d’Oise et d’Halatte unerlässlich

Italiano :

Nonostante il crollo delle temperature e la mancanza di luce, alcuni gufi non se la prendono comoda… Sta per iniziare la stagione riproduttiva! Venite ad ascoltare il loro canto!

Accompagnati da una guida del Conservatoire d’Espaces Naturels des Hauts-de-France in collaborazione con il Conseil départemental de l’Oise.

Portare stivali e una torcia.

Posti limitati

Prenotazione obbligatoria presso l’Ufficio del Turismo dei Pays d’Oise et d’Halatte

Espanol :

A pesar de la caída en picado de las temperaturas y la falta de luz, algunos búhos no se lo toman con calma… Están a punto de empezar la temporada de cría Venga a escuchar su ulular

Acompañado por un guía del Conservatoire d’Espaces Naturels des Hauts-de-France en colaboración con el Conseil départemental de l’Oise.

Llevar botas y linterna.

Plazas limitadas

Imprescindible reservar en la Oficina de Turismo de Pays d’Oise et d’Halatte

L’événement Une chouette soirée aux Marais de Sacy ! Saint-Martin-Longueau a été mis à jour le 2024-02-01 par Office de Tourisme des Pays d’Oise et d’Halatte