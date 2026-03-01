Une chouette sortie

Rigny-Ussé Indre-et-Loire

Tarif : 5 – 5 – EUR

5

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-03-27

fin : 2026-03-27

Date(s) :

2026-03-27

Le crépuscule est un instant magique. Les derniers tictic du Merle trahissent la fin du jour tandis que les hululements des chouettes et hiboux marquent le début de la nuit. Qui sont-ils ? Comment les reconnaître ? Partons à leur rencontre avec la LPO Centre-Val de Loire.

Le crépuscule est un instant magique. Les derniers tictic du Merle trahissent la fin du jour tandis que les hululements des chouettes et hiboux marquent le début de la nuit. Qui sont-ils ? Comment les reconnaître ? Partons à leur rencontre avec la LPO Centre-Val de Loire.

Inscriptions en ligne indispensables https://www.helloasso.com/associations/lpo-centre-val-de-loire/evenements/partons-decouvrir-le-bocage-et-les-prairies-inondables-2 5 .

Rigny-Ussé 37420 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 51 81 84 indre-et-loire@lpo.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Dusk is a magical moment. The last tictic of the blackbird betrays the end of the day, while the hooting of owls marks the beginning of night. But who are they? How can you recognize them? Let’s go and meet them with the LPO Centre-Val de Loire.

L’événement Une chouette sortie Rigny-Ussé a été mis à jour le 2026-02-15 par Azay-Chinon Val de Loire Tourisme