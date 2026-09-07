Une cloche du XVème siècle au coeur d’une chapelle, Chapelle Saint-Médard, Gandren
samedi 19 septembre 2026 · Chapelle Saint-Médard · Gandren
Informations pratiques
Une cloche du XVème siècle au coeur d’une chapelle 19 et 20 septembre Chapelle Saint-Médard Moselle
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T09:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T09:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00
La chapelle Saint-Médard, richement décorée, vous ouvre ses portes. C’est, aussi, l’occasion de découvrir sa cloche datée du premier quart du XVe siècle.
Chapelle Saint-Médard Rue de la Chapelle, 57570 Beyren-lès-Sierck Gandren 57570 Moselle Grand Est 03 82 83 75 06 https://beyren-gandren.fr/histoire-et-geographie/ L’architecture étonnante de cette chapelle, l’une des plus anciennes du pays thionvillois, est en partie due au seul vestige de l’édifice primitif : une tour-clocher romane avec un toit en bâtière. Devant la façade, il est possible d’admirer une ancienne cloche datant de 1418.
La chapelle Saint-Médard, richement décorée, vous ouvre ses portes. C’est, aussi, l’occasion de découvrir sa cloche datée du premier quart du XVe siècle.
© CCCE