Une cloche du XVème siècle au coeur d’une chapelle Chapelle Saint-Médard Gandren

Une cloche du XVème siècle au coeur d’une chapelle Chapelle Saint-Médard Gandren samedi 20 septembre 2025.

Une cloche du XVème siècle au coeur d’une chapelle 20 et 21 septembre Chapelle Saint-Médard Moselle

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T09:00:00 – 2025-09-20T12:00:00

Fin : 2025-09-21T09:00:00 – 2025-09-21T12:00:00

La chapelle Saint-Médard, richement décorée, vous ouvre ses portes. C’est, aussi, l’occasion de découvrir sa cloche datée du premier quart du XVe siècle.

Chapelle Saint-Médard Rue de la Chapelle, 57570 Beyren-lès-Sierck Gandren 57570 Moselle Grand Est 03 82 83 75 06 https://beyren-gandren.fr/histoire-et-geographie/ L’architecture étonnante de cette chapelle, l’une des plus anciennes du pays thionvillois, est en partie due au seul vestige de l’édifice primitif : une tour-clocher romane avec un toit en bâtière. Devant la façade, il est possible d’admirer une ancienne cloche datant de 1418.

Journées européennes du patrimoine 2025

© CCCE