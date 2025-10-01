Une coupe gratuite pour le don de cheveux Andernos-les-Bains

Une coupe gratuite pour le don de cheveux Andernos-les-Bains mercredi 1 octobre 2025.

Une coupe gratuite pour le don de cheveux

Andernos-les-Bains Gironde

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-01

fin : 2025-10-31

Date(s) :

2025-10-01

Une coupe gratuite pour le don de cheveux !

Le Conseil Citoyen des Jeunes (CCJ) d’Andernos organise une coupe gratuite pour le don de cheveux au profit de l’association Fake Hair Don’t Care en partenariat avec des coiffeurs andernosiens. Les cheveux (minimum 10 cm, en bonne santé) seront utilisés pour créer des perruques offertes aux femmes atteintes du cancer du sein. Info sur andernos.fr .

Andernos-les-Bains 33510 Gironde Nouvelle-Aquitaine

English : Une coupe gratuite pour le don de cheveux

German : Une coupe gratuite pour le don de cheveux

Italiano :

Espanol : Une coupe gratuite pour le don de cheveux

L’événement Une coupe gratuite pour le don de cheveux Andernos-les-Bains a été mis à jour le 2025-09-25 par OT Andernos-les-Bains