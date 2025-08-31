UNE COURSE SOLIDAIRE AU DOMAINE DE RESTINCLIÈRES ! Prades-le-Lez
Prades-le-Lez Hérault
GRATUIT plus d’information sur notre site internet http://domainederestinclieres.herault.fr
Une course solidaire au Domaine de Restinclières !
Le 31/08 à 10h30
Participez à la course solidaire Action Contre la Faim x Brooklyn Fitboxing !
Rendez-vous à 10h30 Départ de la course à 11h
Rejoignez une matinée sportive et solidaire au profit d’Action contre la Faim, en partenariat avec Brooklyn Fitboxing ! Que vous soyez coureur, marcheur ou simple amateur de balades, tout le monde est le bienvenu. L’objectif ? Se mobiliser ensemble, chacun à son rythme !
L’inscription est gratuite, et plus les participant·es seront nombreux·ses, plus la fondation @hit4change s’engage à reverser un don à Action contre la Faim. Alors, invitez vos proches amis, famille, collègues… plus on est de fous, plus on donne !
Après l’effort, le réconfort un moment convivial est prévu pour partager un pique-nique tous ensemble dans une ambiance détendue et solidaire.
Inscription obligatoire
Prades-le-Lez 34730 Hérault Occitanie
