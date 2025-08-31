UNE COURSE SOLIDAIRE AU DOMAINE DE RESTINCLIÈRES ! Prades-le-Lez

GRATUIT plus d’information sur notre site internet http://domainederestinclieres.herault.fr

Une course solidaire au Domaine de Restinclières !

Le 31/08 à 10h30

Participez à la course solidaire Action Contre la Faim x Brooklyn Fitboxing !

Rendez-vous à 10h30 Départ de la course à 11h

Rejoignez une matinée sportive et solidaire au profit d’Action contre la Faim, en partenariat avec Brooklyn Fitboxing ! Que vous soyez coureur, marcheur ou simple amateur de balades, tout le monde est le bienvenu. L’objectif ? Se mobiliser ensemble, chacun à son rythme !

L’inscription est gratuite, et plus les participant·es seront nombreux·ses, plus la fondation @hit4change s’engage à reverser un don à Action contre la Faim. Alors, invitez vos proches amis, famille, collègues… plus on est de fous, plus on donne !

Après l’effort, le réconfort un moment convivial est prévu pour partager un pique-nique tous ensemble dans une ambiance détendue et solidaire.

Inscription obligatoire

Découvrez le Domaine de Restinclières Prades -le-Lez:

LES + DU DOMAINE DE RESTINCLIERES

240 hectares d’Espaces Naturel Sensible (ENS)

Ouverture 7j/7

Parking gratuit

Aire de jeux

Aires de pique-nique

Cabanalire

Divers sentiers de randonnées et de balades

Accès libre et gratuit à tous les équipements

Des animations toute l’année .

Prades-le-Lez 34730 Hérault Occitanie

