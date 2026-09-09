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Une cuve à saumure du Néolitique, Musée d’Aquitaine, Bordeaux

vendredi 18 septembre 2026 · Musée d'Aquitaine · Bordeaux

Une cuve à saumure du Néolitique, Musée d’Aquitaine, Bordeaux

Informations pratiques

Début
vendredi 18 septembre 2026
Fin
vendredi 18 septembre 2026
Lieu
Musée d'Aquitaine
Adresse
20 cours Pasteur, 33000 Bordeaux
Ville
33000 Bordeaux
Département
Gironde
Tarif
5€ + coût d'entrée au musée, gratuit Carte jeune, sans réservation, dans la limite des places disponibles.

Une cuve à saumure du Néolitique Vendredi 18 septembre, 12h15 Musée d’Aquitaine Gironde

5€ + coût d’entrée au musée, gratuit Carte jeune, sans réservation, dans la limite des places disponibles.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-18T12:15:00+02:00 – 2026-09-18T13:00:00+02:00
Fin : 2026-09-18T12:15:00+02:00 – 2026-09-18T13:00:00+02:00

Venez au musée admirer cet objet exceptionnel en compagnie de Vincent Mistrot, chargé des collections préhistoriques et protohistoriques.

Sous le sable : un trésor !

Vous avez passé tout l’été sur une plage du Médoc, étendu(e) sur votre serviette de bain ? Mais savez-vous qu’il y a 5 000 ans, on fabriquait déjà du sel au même endroit ? Que sous le sable, dorment des sites archéologiques particulièrement intéressant comme à Grayan-et-l’Hôpital où une cuve à saumure datée du Néolithique a été découverte ? 
Le bois se conserve rarement sur les sites archéologiques et il n’existe actuellement aucun autre équivalent pour tout le Néolithique ! 

Lien vers l’événément original : https://www.musee-aquitaine-bordeaux.fr/event_agenda/497

Musée d’Aquitaine 20 cours Pasteur, 33000 Bordeaux Bordeaux 33000 Bordeaux Centre Gironde Nouvelle-Aquitaine 05 56 01 51 00 https://www.musee-aquitaine-bordeaux.fr/ https://www.facebook.com/musee.aquitaine;https://instagram.com/musee_aquitaine;https://www.youtube.com/@museedaquitainebordeaux [{« link »: « https://www.musee-aquitaine-bordeaux.fr/event_agenda/497 »}]
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©Noé Lutard – mairie de Bordeaux

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