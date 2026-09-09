Une cuve à saumure du Néolitique, Musée d’Aquitaine, Bordeaux
vendredi 18 septembre 2026 · Musée d'Aquitaine · Bordeaux
Informations pratiques
Une cuve à saumure du Néolitique Vendredi 18 septembre, 12h15 Musée d’Aquitaine Gironde
5€ + coût d’entrée au musée, gratuit Carte jeune, sans réservation, dans la limite des places disponibles.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-18T12:15:00+02:00 – 2026-09-18T13:00:00+02:00
Fin : 2026-09-18T12:15:00+02:00 – 2026-09-18T13:00:00+02:00
Venez au musée admirer cet objet exceptionnel en compagnie de Vincent Mistrot, chargé des collections préhistoriques et protohistoriques.
Sous le sable : un trésor !
Vous avez passé tout l’été sur une plage du Médoc, étendu(e) sur votre serviette de bain ? Mais savez-vous qu’il y a 5 000 ans, on fabriquait déjà du sel au même endroit ? Que sous le sable, dorment des sites archéologiques particulièrement intéressant comme à Grayan-et-l’Hôpital où une cuve à saumure datée du Néolithique a été découverte ?
Le bois se conserve rarement sur les sites archéologiques et il n’existe actuellement aucun autre équivalent pour tout le Néolithique !
Lien vers l’événément original : https://www.musee-aquitaine-bordeaux.fr/event_agenda/497
Musée d’Aquitaine 20 cours Pasteur, 33000 Bordeaux Bordeaux 33000 Bordeaux Centre Gironde Nouvelle-Aquitaine 05 56 01 51 00 https://www.musee-aquitaine-bordeaux.fr/ https://www.facebook.com/musee.aquitaine;https://instagram.com/musee_aquitaine;https://www.youtube.com/@museedaquitainebordeaux [{« link »: « https://www.musee-aquitaine-bordeaux.fr/event_agenda/497 »}]
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©Noé Lutard – mairie de Bordeaux
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