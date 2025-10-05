UNE DE PERDUE 10 A TROUVER – LE TROYES FOIS PLUS Troyes

UNE DE PERDUE 10 A TROUVER Début : 2026-02-21 à 20:30. Tarif : – euros.

Une comédie rythmée à l’écriture moderne !Psychorigide et pointilleux, Jean-Christophe est marié depuis 15 ans avec Christelle. Ils ont deux beaux enfants et mènent une vie bien rangée… Marco, son meilleur ami depuis toujours est tout son contraire ! Célibataire endurci, il collectionne les conquêtes sans vouloir s’attacher. Il vit au jour le jour, au gré de ses envies et de sa liberté. Un matin, une jeune femme laisse un message sur le répondeur de Marco.Quelques instants plus tard, Jean-Christophe débarque avec sa valise et une lettre..

LE TROYES FOIS PLUS 10 RUE LOUIS ULBACH 10000 Troyes 10