Une de perdue, dix à trouver Troyes

Tarif : 20 – 20 – 47 Eur

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-20 20:30:00

fin : 2026-02-21

Date(s) :

2026-02-20

Psychorigide et pointilleux, Jean-Christophe est marié depuis 15 ans avec Christelle. Ils ont deux beaux enfants et mènent une vie bien rangée… Marco, son meilleur ami depuis toujours est tout son contraire ! Célibataire endurci, il collectionne les conquêtes sans vouloir s’attacher. Il vit au jour le jour, au gré de ses envies et de sa liberté.



Un matin, une jeune femme laisse un message sur le répondeur de Marco.

Quelques instants plus tard, Jean-Christophe débarque avec sa valise et une lettre… .

Le Troyes Fois Plus Troyes 10000 Aube Grand Est +33 3 25 41 08 48 contact@letroyesfoisplus.fr

