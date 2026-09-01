Une demeure patronale chargée d’histoire Rue de la Poste Meslières

Informations pratiques

Meslières

Une demeure patronale chargée d’histoire

Rue de la Poste Parking derrière l’usine FMX Meslières Doubs

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19

fin : 2026-09-19

Date(s) :

2026-09-19

Construite en 1898 par l’architecte montbéliardais Charles Frédéric Surleau, cette élégante demeure patronale a traversé les générations sans perdre son caractère.

Préservée dans son intégrité et restée au sein de la même famille depuis sa construction, elle témoigne aujourd’hui encore de l’histoire industrielle et architecturale du territoire.

Laissez-vous conter son histoire et partez à la découverte de son architecture extérieure, entre élégance, patrimoine et mémoire familiale. .

Rue de la Poste Parking derrière l’usine FMX Meslières 25310 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 31 87 80

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English : Une demeure patronale chargée d’histoire

L’événement Une demeure patronale chargée d’histoire Meslières a été mis à jour le 2026-08-24 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DE MONTBELIARD