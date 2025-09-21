Une dictée aux couleurs de l’architecture locale, au Musée « Archipélitude » à l’île-aux-Marins. Musée Archipélitude Ile aux marins

Une dictée aux couleurs de l'architecture locale, au Musée « Archipélitude » à l'île-aux-Marins. Dimanche 21 septembre, 14h00

Places limitées

2025-09-21T18:00:00 – 2025-09-21T19:00:00

Fin : 2025-09-21T18:00:00 – 2025-09-21T19:00:00

A l’occasion de cette 42e édition des Journées Européennes du Patrimoine, la dictée dite « patrimoniale » fera référence au patrimoine architectural de l’archipel. Un patrimoine aux couleurs locales dans l’ancienne salle de classe avec d’anciens pupitres au musée Archipélitude.

N’ayez pas peur de vous prêter à l’exercice… Il s’agit avant tout d’y prendre du plaisir !

Un rendez-vous sur réservation car les places sont limitées.

Musée Archipélitude Ile aux marins, Saint-Pierre et Miquelon Ile aux marins 97500 Val-de-Marne Saint-Pierre 05.08.55.11.62. [{« type »: « email », « value »: « spaspm975@gmail.com »}] Musée dédié au patrimoine de l’archipel : 3100 objets exposés, 1 bâtiment ancienne école, 2 petits bâtis « garage des pompes et ancien atelier » appelés « Musée Archipélitude ». Transport en vedette du port de Saint-Pierre à la cale de l’île-aux-Marins

L’association Sauvegarde du Patrimoine de l’Archipel (SPA) vous invite à vivre une expérience exceptionnelle avec une nouvelle dictée dans l’ancienne salle de classe du musée.

Chantal Briand