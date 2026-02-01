Une dictée ça vous tente ? Pithiviers

Une dictée ça vous tente ?

La Médiathèque Denis Poisson organise une dictée géante le samedi 14 février 2026 à 14h30 à la salle des fêtes de Pithiviers ! Un événement gratuit pour tous dès 12 ans, avec des récompenses pour les meilleures copies de chaque catégorie !

Une dictée ça vous tente ? La ville de Pithiviers et la Médiathèque Denis Poisson lancent un défi convivial aux amoureux de la langue française le samedi 14 février 2026. Rendez-vous à 14h30 à la salle des fêtes pour tester votre orthographe et votre grammaire dans une ambiance studieuse mais décontractée.

L’exercice est ouvert gratuitement à toute personne à partir de 12 ans. Pour pimenter la compétition, les trois meilleures copies des catégories junior et adulte recevront des récompenses spéciales. Que vous soyez un expert du participe passé ou simplement curieux de relever le challenge, cet événement célèbre le plaisir des mots au cœur du Loiret. Une excellente occasion de faire briller votre plume et de partager un moment culturel intergénérationnel. .

The Médiathèque Denis Poisson is organizing a giant dictation on Saturday, February 14, 2026 at 2.30pm at the Salle des Fêtes in Pithiviers! A free event for everyone aged 12 and over, with prizes for the best papers in each category!

