Une dictée contre l’illéttrisme Salle des Glaces Cussac

Salle des Glaces Chapiteau de la Fontanelle Cussac Haute-Vienne

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-27

fin : 2025-09-27

Date(s) :

2025-09-27

Le Lions Club Cussac-Oradour Ouest Limousin souhaite s’impliquer dans des actions en faveur de la lecture et de la lutte contre l’illétrisme. A cette occasion, petits et grands, venez tester vos connaissances en orthographe et repartir avec de jolis lots qui vous permettront d’asouvir votre amour pour la lecture et l’écriture. .

Salle des Glaces Chapiteau de la Fontanelle Cussac 87150 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 82 49 98 22

