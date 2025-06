Une dictée et que ça saute ! – Tournon-d’Agenais 22 juin 2025 15:00

Lot-et-Garonne

Une dictée et que ça saute ! Préau de l’école élémentaire Tournon-d’Agenais Lot-et-Garonne

Début : 2025-06-22 15:00:00

fin : 2025-06-22

2025-06-22

« Une dictée et que ça saute ! » organisée par l’Amicale Laïque de Tournon, avec le soutien de la bibliothèque et des écoles. Accueil des personnes de 9 à 99 ans, suivi d’un pot de l’amitié offert.

Inscription souhaitée avant le 18 juin.

Préau de l’école élémentaire

Tournon-d’Agenais 47370 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 09 43 26 55

English : Une dictée et que ça saute !

« A Dictation and Let It Jump! » organized by the Tournon Secular Association, with support from the library and schools. Open to ages 9 to 99, followed by a complimentary reception. Registration is required by June 18th.

German : Une dictée et que ça saute !

« Une dictée et que ça saute! », organisiert von der Amicale Laïque de Tournon, mit Unterstützung der Bibliothek und der Schulen. Empfang für Personen von 9 bis 99 Jahren, anschließend wird ein Freundschaftsumtrunk angeboten.

Anmeldung vor dem 18. Juni erwünscht.

Italiano :

« Organizzato dall’Amicale Laïque de Tournon, con il sostegno della biblioteca e delle scuole. Le persone di età compresa tra i 9 e i 99 anni sono le benvenute, seguite da un aperitivo gratuito.

Si prega di iscriversi entro il 18 giugno.

Espanol : Une dictée et que ça saute !

» Organizado por la Amicale Laïque de Tournon, con el apoyo de la biblioteca y las escuelas. Las personas de 9 a 99 años son bienvenidas, seguido de una bebida gratuita.

Se ruega inscribirse antes del 18 de junio.

