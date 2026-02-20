Une dictée sur le thème de la mer Salle Aubert Saint-Aubin-sur-Mer

Une dictée sur le thème de la mer

Salle Aubert 122 rue Pasteur Saint-Aubin-sur-Mer Calvados

Début : 2026-03-07 15:00:00

fin : 2026-03-07 18:00:00

2026-03-07

Pour adolescents et adultes avec un prix pour les 3 premiers de chaque niveau. Concours animé par Harry Eliezer, animateur-reporter à Radio-France

Dictée pour adolescents et adultes avec un prix pour les 3 premiers de chaque niveau.

Concours animé par Harry Eliezer, animateur-reporter à Radio-France, une dictée de Bernard Pivot!

Concours organisé par le Lions club CAEN REINE MATHILDE. .

Salle Aubert 122 rue Pasteur Saint-Aubin-sur-Mer 14750 Calvados Normandie +33 6 86 47 86 94 jaclamore@orange.fr

English : Une dictée sur le thème de la mer

For teenagers and adults, with a prize for the top 3 at each level. Competition hosted by Harry Eliezer, presenter-reporter at Radio-France

