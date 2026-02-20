Une dictée sur le thème de la mer Salle Aubert Saint-Aubin-sur-Mer
Une dictée sur le thème de la mer Salle Aubert Saint-Aubin-sur-Mer samedi 7 mars 2026.
Salle Aubert 122 rue Pasteur Saint-Aubin-sur-Mer Calvados
Début : 2026-03-07 15:00:00
fin : 2026-03-07 18:00:00
2026-03-07
Pour adolescents et adultes avec un prix pour les 3 premiers de chaque niveau. Concours animé par Harry Eliezer, animateur-reporter à Radio-France
Dictée pour adolescents et adultes avec un prix pour les 3 premiers de chaque niveau.
Concours animé par Harry Eliezer, animateur-reporter à Radio-France, une dictée de Bernard Pivot!
Concours organisé par le Lions club CAEN REINE MATHILDE. .
Salle Aubert 122 rue Pasteur Saint-Aubin-sur-Mer 14750 Calvados Normandie +33 6 86 47 86 94 jaclamore@orange.fr
English : Une dictée sur le thème de la mer
For teenagers and adults, with a prize for the top 3 at each level. Competition hosted by Harry Eliezer, presenter-reporter at Radio-France
