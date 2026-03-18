Une dictée théâtralisée ! Grenade-sur-l’Adour
Une dictée théâtralisée ! Grenade-sur-l’Adour vendredi 20 mars 2026.
Une dictée théâtralisée !
Grenade-sur-l’Adour Landes
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-20
fin : 2026-03-20
Date(s) :
2026-03-20
Une dictée ?! Fait-on encore des dictées ?
Eh bien oui on peut encore faire des dictées avec Le Théâtre des Deux Mains . Mais attention une dictée drôle et déjantée ayant pour thème cette année Les femmes dans les médias information, influence, transformation . Dans le cadre de la semaine de la langue française et de la francophonie. .
Grenade-sur-l’Adour 40270 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 03 75 36
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English : Une dictée théâtralisée !
L’événement Une dictée théâtralisée ! Grenade-sur-l’Adour a été mis à jour le 2026-03-14 par OT Grenade