Une dictée théâtralisée !

Grenade-sur-l’Adour Landes

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-20

fin : 2026-03-20

Date(s) :

2026-03-20

Une dictée ?! Fait-on encore des dictées ?

Eh bien oui on peut encore faire des dictées avec Le Théâtre des Deux Mains . Mais attention une dictée drôle et déjantée ayant pour thème cette année Les femmes dans les médias information, influence, transformation . Dans le cadre de la semaine de la langue française et de la francophonie. .

Grenade-sur-l’Adour 40270 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 03 75 36

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English : Une dictée théâtralisée !

L’événement Une dictée théâtralisée ! Grenade-sur-l’Adour a été mis à jour le 2026-03-14 par OT Grenade