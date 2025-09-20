Une diversité de partages sur la ville de Bourbourg, son histoire, son patrimoine. Plongez dans l’histoire et le patrimoine de la ville Bourbourg Bourbourg

Une diversité de partages sur la ville de Bourbourg, son histoire, son patrimoine. Plongez dans l’histoire et le patrimoine de la ville Bourbourg Bourbourg samedi 20 septembre 2025.

Une diversité de partages sur la ville de Bourbourg, son histoire, son patrimoine. Plongez dans l’histoire et le patrimoine de la ville 20 et 21 septembre Bourbourg Nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T18:00:00

Fin : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

Vitraux de l’église Saint-Jean Baptiste

Samedi à 15h40 et 16h40 et dimanche à 14h, 15h15 et 16h30 au 26 place du marché aux chevaux, 59630 Bourbourg.

Exposition permanente et visite libre

Au sein du local de l’association « Parts de mémoire », avec une grande collection de documents numérisés à votre disposition samedi et dimanche de 14h à 17h30 au 28 place du marché aux chevaux, 59630 Bourbourg.

Oeuvres de Lydia Verhaeghe au monastère des Capucines

Samedi de 10h à 12h et de 14h30 à 18h ainsi que dimanche de 14h30 à 18h au 5 rue des Capucines, 59630 Bourbourg

Exposition et visite libre

Bourbourg Bourbourg Bourbourg 59630 Nord Hauts-de-France

Vitraux de l’église Saint-Jean Baptiste