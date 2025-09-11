Une douce parenthèse Thiviers

Une douce parenthèse Thiviers jeudi 11 septembre 2025.

Une douce parenthèse

L’HanGare Thiviers Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-11

fin : 2025-09-11

Date(s) :

2025-09-11

En partenariat avec l’Espace Famille

Tu attends un enfant, tu viens de donner naissance, tu découvres et traverse la parentalité avec ce petit être qui a rejoint ta famille ?

En partenariat avec l’Espace Famille

Tu attends un enfant, tu viens de donner naissance, tu découvres et traverse la parentalité avec ce petit être qui a rejoint ta famille ?

Tu as envie de partager ce que tu vis, de t’inspirer des récits de ceux qui vivent la même chose que toi, à leur manière, de trouver du soutien dans les mots, les regards, les retours d’expériences ?

Que dirais-tu d’une douce parenthèse ? C’est un temps de partage, d’écoute et d’échanges d’expériences sur cette vaste aventure qu’est la maternité, la paternité.Un temps pour se rencontrer, se rendre compte que l’on n’est pas seul.e, se soutenir. Un lieu où tu es le la.

Bébés évidemment bienvenus (tapis, jouets et table à langer à disposition). .

L’HanGare Thiviers 24800 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 7 75 74 14 99

English : Une douce parenthèse

In partnership with Espace Famille

Are you expecting a baby? Have you just given birth?

German : Une douce parenthèse

In Partnerschaft mit dem Espace Famille

Du erwartest ein Kind, hast gerade ein Kind geboren, entdeckst und durchläufst die Elternschaft mit diesem kleinen Wesen, das sich deiner Familie angeschlossen hat?

Italiano :

In collaborazione con Espace Famille

Aspettate un bambino, avete appena partorito, state scoprendo e vivendo la genitorialità con questo piccolo essere che si è unito alla vostra famiglia?

Espanol : Une douce parenthèse

En colaboración con Espace Famille

¿Está esperando un bebé? ¿Acaba de dar a luz?

L’événement Une douce parenthèse Thiviers a été mis à jour le 2025-09-05 par Isle-Auvézère