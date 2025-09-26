Une drenière pour la route Tout à l’est Espace Fayolle Guéret

Une drenière pour la route Tout à l’est Espace Fayolle Guéret vendredi 26 septembre 2025.

Une drenière pour la route Tout à l’est

Espace Fayolle 6 Chemin de Fayolle Guéret Creuse

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-26

fin : 2025-09-26

Date(s) :

2025-09-26

Leur passion vous emmène à la rencontre de mélodies tziganes. Attendez-vous à être envoutés !

Nous retrouvons ce groupe magique pour la troisième et ultime étape de leur création. Dans leur roulotte, une nouvelle compagne de voyage une danseuse. Participez à un concert enivrant où il vous sera insoutenable de ne pas danser et chanter aux côtés de ces artistes !

Joie et partage se mêlent dans la même direction Tout à l’Est !

Résidence du 22 au 26 septembre 2025.

Accordéon Maëlle Aguila

Violon, alto Nathalie de Rancourt

Chant Margo Gerin

Percussions Robin Kemmache

Danse Mélanie Bonnouvrier

Direction artistique Hervé Herpe

Création lumière Martial Héneuche

Production Association Cie Sansonnet • Les résidences territoriales de l’Archipèl.

Coproduction La Guérétoise de spectacle. .

Espace Fayolle 6 Chemin de Fayolle Guéret 23000 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 52 84 94 lagueretoise@ville-gueret.fr

English : Une drenière pour la route Tout à l’est

German : Une drenière pour la route Tout à l’est

Italiano :

Espanol : Une drenière pour la route Tout à l’est

L’événement Une drenière pour la route Tout à l’est Guéret a été mis à jour le 2025-09-11 par OT Grand Guéret