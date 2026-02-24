Une drôle histoire du vin au départ de l’Hostellerie des vins de Rognes Hostellerie des Vins de Rognes (HVR) Rognes

Une drôle histoire du vin au départ de l’Hostellerie des vins de Rognes

Samedi 21 mars 2026 de 9h30 à 12h. Hostellerie des Vins de Rognes (HVR) Chemin De Brès Rognes Bouches-du-Rhône

Début : 2026-03-21 09:30:00

fin : 2026-03-21 12:00:00

Date(s) :

2026-03-21

La drôle histoire du vin dans notre département au travers d’une balade vigneronne puis d’une visite de la coopérative et la dégustation de trois vins de trois couleurs.

Hostellerie des Vins de Rognes (HVR) Chemin De Brès Rognes 13840 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 50 26 79 caveaudevente@hvrognes.com

The funny history of wine in our department through a winegrower’s walk followed by a visit to the cooperative and the tasting of three wines of three colors.

L’événement Une drôle histoire du vin au départ de l’Hostellerie des vins de Rognes Rognes a été mis à jour le 2026-02-24 par Office de Tourisme d’Aix en Provence