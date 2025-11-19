Une échapée | Julie Nioche | Jeune public Théâtre | Avant Scène Cognac Cognac

Une échapée | Julie Nioche | Jeune public

Tarif : 16 – 16 – 16 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-19 10:30:00

fin : 2025-11-19 11:05:00

Date(s) :

2025-11-19

C’est l’histoire d’une danseuse qui passe d’un monde à un autre y vivant l’espace d’un instant l’aventure qu’elle décide d’y vivre.

C’est l’histoire d’un constructeur d’espaces éphémères avec trois fois rien qui propose autant d’occasion de rêver.

Théâtre | Avant Scène Cognac 1 place Robert Schuman Cognac 16100 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 82 32 78 contact@avantscene.com

English :

It’s the story of a dancer who moves from one world to another, living for an instant the adventure she decides to live there.

It’s the story of a builder of ephemeral spaces who, with three times nothing, offers as many opportunities to dream.

German :

Es ist die Geschichte einer Tänzerin, die von einer Welt in eine andere wechselt und dort für einen Moment das Abenteuer erlebt, das sie dort zu bestehen beschließt.

Es ist die Geschichte eines Erbauers von vergänglichen Räumen mit drei Mal nichts, die ebenso viele Gelegenheiten zum Träumen bieten.

Italiano :

È la storia di una ballerina che si sposta da un mondo all’altro, vivendo per un attimo l’avventura che decide di vivere lì.

È la storia di un uomo che crea spazi effimeri dal nulla, offrendo altrettante opportunità di sognare.

Espanol :

Es la historia de una bailarina que pasa de un mundo a otro, viviendo por un momento la aventura que decide vivir allí.

Es la historia de un hombre que crea espacios efímeros de la nada, ofreciendo otras tantas oportunidades para soñar.

