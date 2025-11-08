Une école un peu fofolle Comédie d’Aix Aix-en-Provence
Une école un peu fofolle
Samedi 8 novembre 2025 de 11h à 12h.
Samedi 15 novembre 2025 de 11h à 12h.
Samedi 22 novembre 2025 de 11h à 12h.
Samedi 29 novembre 2025 de 11h à 12h. Comédie d’Aix 8 avenue de la Violette Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône
Tarif : 10 – 10 – 12 EUR
Début : 2025-11-08 11:00:00
fin : 2025-11-08 12:00:00
2025-11-08 2025-11-15 2025-11-22 2025-11-29
Harmony ma fille arrête de chanter, danser, rêver !Familles
Pour diriger le royaume, il faut te préparer ! Des professeurs plus loufoques les uns que les autres attendent Harmony dans une école un peu fofolles. Il faut, tu dois, fais-ci, fais-ça ! Attaque crochet, mais pas de doigt dans le nez! Souris même quand tu mange ton Kiri ! Pas facile de faire des choix…Et si les grands avaient des chose à apprendre des enfants ? .
Comédie d’Aix 8 avenue de la Violette Aix-en-Provence 13100 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur
English :
Harmony my daughter stops singing, dancing and dreaming!
German :
Harmony meine Tochter hört auf zu singen, zu tanzen, zu träumen!
Italiano :
Harmony mia figlia smette di cantare, ballare e sognare!
Espanol :
¡Armonía mi hija deja de cantar, bailar y soñar!
