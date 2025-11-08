Une école un peu fofolle Comédie d’Aix Aix-en-Provence

Une école un peu fofolle

Samedi 8 novembre 2025 de 11h à 12h.

Samedi 15 novembre 2025 de 11h à 12h.

Samedi 22 novembre 2025 de 11h à 12h.

Samedi 29 novembre 2025 de 11h à 12h. Comédie d’Aix 8 avenue de la Violette Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

Tarif : 10 – 10 – 12 EUR

Harmony ma fille arrête de chanter, danser, rêver !Familles

Pour diriger le royaume, il faut te préparer ! Des professeurs plus loufoques les uns que les autres attendent Harmony dans une école un peu fofolles. Il faut, tu dois, fais-ci, fais-ça ! Attaque crochet, mais pas de doigt dans le nez! Souris même quand tu mange ton Kiri ! Pas facile de faire des choix…Et si les grands avaient des chose à apprendre des enfants ? .

Comédie d’Aix 8 avenue de la Violette Aix-en-Provence 13100 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

