Une édition très western pour Normandiebulle Tennis couverts Darnétal 26 – 28 septembre Tarifs : plein : 6,60 €, réduit : 4,10 €. Pass 2 jours : plein 8,60 € et réduit 6,60 €. Gratuit pour les darnétalais, les moins de 16 ans, les étudiants de l’université de Rouen et les détenteurs d’une carte Atout Normandie.

Pour son temps fort à Darnétal, Normandiebulle va accueillir des milliers de festivaliers et 50 auteurs dont François Boucq, Prix d’Angoulême et dessinateurs parmi les plus importants de la BD.

Pour son rendez-vous bientôt trentenaire, le festival Normandiebulle attend une cinquantaine de personnalités du 9ème art parmi lesquelles, l’invité d’honneur François Boucq, Grand Prix d’Angoulême 1998, comptant comme l’un des dessinateurs les plus importants de l’histoire de la bande dessinée. En lien avec une part de son univers créatif, le western donne la couleur de la programmation de cette 29ème édition.

Lors du temps fort du festival à Darnétal, les 27 et 28 septembre, le travail de François Boucq sera naturellement mis en valeur. Outre les récompenses, l’auteur cultive aussi le succès pour ses albums parmi lesquels Les aventures de Jérôme Moucherot, Le Janitor ou encore le héros culte de la série Bouncer, scénarisée par Alejandro Jodorowsky narrant les chevauchées fantastiques des westerns de l’Ouest. Cette série sera particulièrement mise en lumière sur le site du festival par une exposition où nombre de ses dessins originaux seront naturellement présentés.

Plus récemment, Le Petit Pape Pie 3,14 de François Boucq a prouvé sa capacité d’allier invention graphique et satire sociale. Artiste prolifique capable de saisir instantatément une expression, Boucq excelle aussi bien dans le dessin de presse que judiciaire et, bien évidemment la bande dessinée. Avec des scénaristes de renom tels que le romancier américain Jérôme Charyn ou le belge Yves Sente, il s’est essayé à des genres aussi différents que l’humour, le fantastique, le western ou le polar. Dans ce dernier registre, rappelons à l’occasion que Boucq est ainsi devenu l’illustrateur officiel des couvertures des « Nouvelles Aventures de San Antonio ».

Dans un genre différent, le site du festival accueillera des originaux de Krimi d’Alex Inker et Thibault Vermot, scénariste et rouennais d’adoption, dont le livre, largement salué par la critique, plongera le public dans le Berlin des années 30. Citons également, une rétrospective des affiches de la Fête de la BD d’Andenne, qui soulignera le partenariat encore récent de la manifestation belge avec Normandiebulle. Plus pédagogique, sera le parcours qui conduira le visiteur dans la compréhension technique du 9ème art. Enfin, tirée de la série Yakari, l’exposition éponyme produite par l’éditeur belge Le Lombard, partira sur les pas du plus célèbre des petits indiens, pour sensibiliser la jeunesse à l’environnement sur des exemples du quotidien.

En autre temps fort, signalons l’initiative portée par le chroniqueur de presse Laurent Mathieu, qui, au fil de ses innombrables entretiens avec les grands noms de la BD, a compilé les réponses à sa rituelle question subsidiaire : Pourquoi dessinez-vous ? Pour la seconde année consécutive, il nous fera découvrir une nouvelle sélection d’autoportraits d’auteurs, riche de confidences et d’humour !

Chacune de ses éditions, Normandiebulle offre l’occasion de découvrir des talents inédits parmi les meilleures planches du concours de BD amateur dont le thème « Western normand » fait cette année un clin d’œil à l’univers de l’invité d’honneur. Outre le fait d’être exposé et de concourir à un prix, il offre aux participants l’opportunité de recevoir l’avis des professionnels du jury.

Au-delà de Darnétal, commune initiatrice de l’événement, la programmation 2025 s’étend dès le début septembre sur quatre autres villes de l’agglo rouennaise (Mont-St-Aignan, Sotteville lès Rouen, St-Léger du Bourg-Denis et Rouen) en investissant des lieux aussi divers qu’une galerie, la Maison de l’Université, un théâtre, des librairies et de nombreuses bibliothèques. Sans oublier les animations en milieu carcéral à l’échelle de toute la Normandie, avec le Prix Hors les murs.

Plusieurs expositions figurent à l’agenda de septembre dont celle du dessinateur et coloriste normand Arnaud Nebbache qui présentera des originaux de Brancusi contre Etats-Unis, sa première bande dessinée publiée en 2023 mais aussi Voie de garage parue en mars (dès le 2/09 à la Maison de l’Université). Dans le même lieu, Samuel Pott remplira très scolairement son Carnet de Rentrée, un reportage dessiné effectué sur le campus et qui doit offrir une occasion d’observer l’évolution de la rentrée en cours ! Autre exposition d’importance, celle d’Anthony Pastor qui vient de livrer avec Billy Lavigne, les dessins d’un western époustouflant chez Casterman (Bibliothèque de Sotteville, dès le 4/09).

Citons encore à Rouen, l’exposition Pédagogie du trottoir, empreinte de l’humour surréaliste de François Boucq à travers une série d’histoires parues initialement dans la mythique revue « À suivre » (dès le 16/09, bibliothèque Simone de Beauvoir).

Au-delà des dédicaces de la cinquantaine d’auteurs attendus, le rendez-vous Darnétalais concentre une approche unique de la diversité des formes de la BD d’aujourd’hui qu’il s’agisse de lectures, expositions, tables-rondes, conférences, spectacles dessinés ou d’ateliers originaux comme celui de coloration qui, pour rester dans la tonalité western de cette édition, utilisera en pigment exclusif, l’indigo américain rendu si populaire par son usage dans la teinture du “blue- jean” des cow boys. Ainsi, toutes les cases du 9ème art sont ainsi cochées… principalement sous l’angle de l’épopée de l’Ouest américain !

Festival Normandiebulle, depuis le début septembre sur la métropole rouennaise jusqu’au temps fort du week-end des 27 et 28 septembre à Darnétal (Tennis couverts 4, allée de la gare) et lieux partenaires de 10h à 18h – Tarifs : plein : 6,60 €, réduit : 4,10 €. Pass 2 jours : plein 8,60 € et réduit 6,60 €. Gratuit pour les darnétalais, les moins de 16 ans, les étudiants de l’université de Rouen et les détenteurs d’une carte Atout Normandie. Renseignements tél. 02 32 12 31 70. www.normandiebulle.com

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2025-09-26T18:30:00.000+02:00

Fin : 2025-09-28T18:00:00.000+02:00

http://www.normandiebulle.com 02 32 12 31 70

Tennis couverts 1 allée de la Gare 76160 Darnétal Darnétal 76160 Seine-Maritime