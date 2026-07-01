AGENDA · Relanges
Une église au style sobre et à l’élégance des volumes, Église Notre-Dame, Relanges
samedi 19 septembre 2026 · Église Notre-Dame · Relanges
Informations pratiques
Une église au style sobre et à l’élégance des volumes 19 et 20 septembre Église Notre-Dame Vosges
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T08:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T08:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00
Découverte libre
Église Notre-Dame Rue de l’Église, 88260 Relanges, France Relanges 88260 Vosges Grand Est 0329093084
église romane XIIe-XVIe siècle
© Etienne Thiébaut