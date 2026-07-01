Une église au style sobre et à l’élégance des volumes, Église Notre-Dame, Relanges

Informations pratiques

Une église au style sobre et à l’élégance des volumes 19 et 20 septembre Église Notre-Dame Vosges

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T08:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T08:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Découverte libre

Église Notre-Dame Rue de l’Église, 88260 Relanges, France Relanges 88260 Vosges Grand Est 0329093084

église romane XIIe-XVIe siècle

© Etienne Thiébaut