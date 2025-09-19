Une église dans un immeuble de la place d’Austerlitz Église évangélique luthérienne de la Croix Strasbourg

Une église dans un immeuble de la place d’Austerlitz Vendredi 19 septembre, 09h00, 14h00 Église évangélique luthérienne de la Croix Bas-Rhin

Accueil de groupes ou d’une classe par créneau d’environ une heure.

Début : 2025-09-19T09:00:00 – 2025-09-19T12:00:00

Fin : 2025-09-19T14:00:00 – 2025-09-19T17:00:00

Une visite à destination des classes de maternelle, d’élémentaire, de collège, de lycée ou d’étudiants.

Elle sera construite en dialogue avec l’enseignant, puis vécue collectivement par le groupe, dans un échange ouvert. Architecture et art (vitraux, sculpture, musique), histoire, religion…

Église évangélique luthérienne de la Croix 6A Pl. d'Austerlitz, 67000 Strasbourg Strasbourg 67000 Krutenau Bas-Rhin Grand Est 03 88 36 27 34 http://eglise.lutherienne.free.fr Construite en 1926 et intégrée à un bel immeuble d'habitation situé à l'angle de la place d'Austerlitz, l'église se signale par son portail encadré de vitraux d'Ehrismann et surmonté d'une croix.

Le mobilier du chœur, en chêne massif, est d’origine. À noter, outre la chaire et le baptistère, le devant de l’autel : un écusson y représente l’Agneau de l’Apocalypse. On remarquera également un vitrail unique représentant Dannhauer, doyen de la faculté de théologie et grand prédicateur à la cathédrale au XVIIe siècle. Accès libre.

