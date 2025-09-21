Une église entre destructions et renaissances Église Saint-Germain Juvelize

À l’occasion de ces journées exceptionnelles, nous vous invitons à découvrir l’église Saint-Germain de Juvelize. Vous pourrez parcourir librement ce lieu, admirer son architecture et en apprendre davantage sur son évolution au fil des siècles.

Église Saint-Germain 57260 Juvelize Juvelize 57630 Moselle Grand Est L’église actuelle remplace un édifice du milieu du XVIIIᵉ siècle, dont la date, 1750, est inscrite à la clé de l’arc surmontant le portail. Elle a été reconstruite à la suite d’un incendie en 1818. En 1904, à la demande de la commune, l’architecte Anton Molz (1885-1912) reconstruit la flèche. L’édifice est incendié lors d’un bombardement le 17 juin 1940 et n’est reconstruit qu’à partir de 1951 par l’entreprise Rabolini de Nancy.

L’église de Juvelize possédait un ossuaire détruit pendant la Seconde Guerre mondiale, à la place duquel s’élève aujourd’hui la chapelle des Âmes du Purgatoire, construite en 1951. Cet ossuaire est attesté dès 1665 par un procès-verbal de visite canonique. Il est reconstruit vers 1759 par le curé J.-B. Collin, également à l’origine de la construction du presbytère de Juvelize (aujourd’hui dénaturé).

© Office de tourisme Saulnois