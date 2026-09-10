Une église et 1000 histoires, Eglise Notre Dame de Bon-Garant, Férel

Informations pratiques

Une église et 1000 histoires 19 et 20 septembre Eglise Notre Dame de Bon-Garant Morbihan

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Visites guidées de l’église le samedi à 11h et 15h et le dimanche à 14h.

Démonstration du métier de vitrailliste par Anne Boëffard le samedi

Exposition « Lumières de Bretagne » de la photographe Gwénola Haumont

Exposition de l’UNC sur la 1ère et 2nde guerre mondiale

Concert de chant de marins avec l’association « Voix d’Eau » le dimanche à 16h

Eglise Notre Dame de Bon-Garant 2 rue du pré de la Dame 56130 Férel Férel 56130 Morbihan Bretagne https://www.ferel.fr/decouvrir-la-commune/activites-et-decouvertes/eglise-notre-dame-de-bon-garant https://www.fondation-patrimoine.org/les-projets/eglise-notre-dame-de-bon-garant/101811

Visites guidées de l’église le samedi à 11h et 15h et le dimanche à 14h.

©mairiedeférel