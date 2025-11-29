Une encyclopédie de Haute Bretagne Musée de Bretagne Rennes

Samedi 29 novembre, 15h00

L’entreprise est inédite, près d’un siècle et demi après les collectes pionnières des folkloristes Adolphe Orain ou Paul Sébillot.

Les deux directeurs de l’ouvrage, Pascal Ory, historien et académicien, Léandre Mandard, doctorant en histoire, et Laurence le Du, géographe, nous parlent de ce qui fait la particularité de cette moitié de la Bretagne : sa langue, le gallo, un certain type d’architecture, de danse, de littérature orale, de cuisine, de sport…

Rencontre en partenariat avec les Presses universitaires de Rennes. Suivie d’une séance de dédicaces avec la librairie Le Failler.

Musée de Bretagne Les Champs Libres – 10 cours des Alliés – 35000 RENNES Centre Rennes 35000 Ille-et-Vilaine