Une enfance allemande île d’Amrum, 1945 | Rencontre avec le Café des Langues Les Cinémas Actes Sud Arles

Une enfance allemande île d'Amrum, 1945 | Rencontre avec le Café des Langues

Mardi 13 janvier 2026 de 20h30 à 22h30. Les Cinémas Actes Sud 23 Place Nina Berberova Arles

Début : 2026-01-13 20:30:00

fin : 2026-01-13 22:30:00

2026-01-13

Rencontre avec le Café des Langues, pour un échange bilingue en fin de projection.

Synopsis

Printemps 1945, sur l’île d’Amrum, au large de l’Allemagne. Dans les derniers jours de la guerre, Nanning, 12 ans, brave une mer dangereuse pour chasser les phoques, pêche de nuit et travaille à la ferme voisine pour aider sa mère à nourrir la famille. Lorsque la paix arrive enfin, de nouveaux conflits surgissent, et Nanning doit apprendre à tracer son propre chemin dans un monde bouleversé.



Réalisation Fatih Akın

Casting Jasper Billerbeck, Laura Tonke, Diane Kruger .

Les Cinémas Actes Sud 23 Place Nina Berberova Arles 13200 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 99 53 52

English :

Meet with the Café des Langues for a bilingual exchange at the end of the screening.

