Informations pratiques

Le Blanc

Une épopée municipale

Place de la Libération Le Blanc Indre

Tarif : 16 – 16 – EUR

16

Tarif de base – plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2027-02-12 20:30:00

fin : 2027-02-12

Date(s) :

2027-02-12

La ville du Blanc propose du théâtre avec la Compagnie Aour. Porter l’art du théâtre en milieu rural.

Dans un petit village au milieu de nulle part, un citoyen catapulté maire et son conseil municipal tentent vaillamment de lutter contre la désertification, la fuite des jeunes, l’absence criante de tourisme, les querelles de voisinage. L’équipe va vivre un mandat au rythme de projets ambitieux et d’idées inventives.

Une épopée municipale est le deuxième spectacle de la compagnie Aour ayant pour personnage principal un petit village. Le spectacle est principalement joué en salles des fêtes et lieux non dédiés, assumant un vrai parti pris hors les murs. La compagnie Aour, installée dans l’Indre depuis 2022, affirme ainsi son désir d’itinérance et de tournée en ruralité. 16 .

Place de la Libération Le Blanc 36300 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 37 05 13

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

There seems to be no stopping impersonator and comedian Antoine Donneaux! With his impersonations of Grand Corps Malade, Paul Mirabel and Chantal Ladesou, Antoine

reached the final of La France a un incroyable talent.

L’événement Une épopée municipale Le Blanc a été mis à jour le 2026-09-07 par Destination Brenne