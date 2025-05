Une époque formidable – Galerie Net Plus Cesson-Sévigné, 5 juin 2025, Cesson-Sévigné.

Une époque formidable Galerie Net Plus Cesson-Sévigné Jeudi 5 juin, 09h30 Entrée libre

Exposition de Jean-Christian Bourcart à l’occasion des Rencontres Photographiques de ViaSilva #8.

Pendant sa résidence à ViaSilva, Jean-Christian Bourcart, artiste majeur de la photographie contemporaine, a imaginé un monde où la technologie façonne l’homme autant que son environnement. Mêlant prises de vue et intelligence artificielle générative, ses images ouvrent des failles dans le réel, comme autant de passages vers des futurs possibles.

Début : 2025-06-05T09:30:00.000+02:00

Fin : 2025-06-05T17:00:00.000+02:00

Galerie Net Plus 60 A rue de la Rigourdière Cesson-Sévigné 35510 Ille-et-Vilaine