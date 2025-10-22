Une escale à Larros Gujan-Mestras

Esplanade des Ostreiculteurs Gujan-Mestras Gironde

Tarif : 4 – 4 – 4 EUR

Tarif réduit

Entre cabanes pittoresques, chantiers navals, bateaux traditionnels, coquilles d’huîtres ici et là…et le Barbot bien entendu, vous êtes tout simplement ailleurs.

Appréciez la beauté et l’authenticité du port de Larros et découvrez notre patrimoine maritime riche, mélange de modernisme et de tradition.

La visite guidée se transforme vite en promenade où échanges et découvertes promettent un agréable moment de convivialité ! .

Esplanade des Ostreiculteurs Gujan-Mestras 33470 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 56 66 12 65 tourismegujanmestras@terraostra.com

