Une étape du Tour de France Salle de bal du Lion D’Or Simandre 11 juillet 2025 20:30

Saône-et-Loire

Une étape du Tour de France Salle de bal du Lion D’Or 87 rue du 19 mars 1962 Simandre Saône-et-Loire

Tarif : 6 – 6 – 6 EUR

Tarif réduit

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-11 20:30:00

fin : 2025-07-11

Date(s) :

2025-07-11

Le musée du Vélo de Saint Usuge fête ses 25 ans ! Mr et Mme Jouvenceau nous ont demandé de s’associer avec eux pour fêter cet évènement.

C’est dans ce cadre que les accords du Lion d’Or sont heureux d’accueillir le spectacle de la Compagnie SF avec Sébastien Foutoyet et Stéphane Mulet.

Une Étape du tour de France est une lecture en musique et en vélo (d’appartement), une échappée en immersion dans la tête d’un coureur cycliste. 4 heures d’espoir et d’acharnement, condensées en 40 minutes vibrantes et haletantes. .

Salle de bal du Lion D’Or 87 rue du 19 mars 1962

Simandre 71290 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 37 77 67 accords@liondor.org

English : Une étape du Tour de France

German : Une étape du Tour de France

Italiano :

Espanol :

L’événement Une étape du Tour de France Simandre a été mis à jour le 2025-06-20 par LOUHANS │ OT Pays de la Bresse Bourguignonne | Cat.II