Une Europe musicale parfois espiègle ? église Saint Pierre Dijon

Une Europe musicale parfois espiègle ? église Saint Pierre Dijon dimanche 12 octobre 2025.

Une Europe musicale parfois espiègle ?

église Saint Pierre 11 Place du Président Wilson Dijon Côte-d’Or

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Autres Tarifs

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-12 17:00:00

fin : 2025-10-12

Date(s) :

2025-10-12

Concert organisé par Les Amis des Orgues de St-Pierre en partenariat avec le festival Rencontres de Musique Ancienne de Seurre

La Musique est chose sérieuse. Mais paradoxalement, forts de cette assertion, certains compositeurs n’hésitent pas à s’amuser. ils cultivent l’humour ou introduisent des références susceptibles de divertir l’auditeur.

Pour preuve, le programme éclectique que jouera Daniel Maurer le 12 octobre prochain à l’église Saint Pierre : des œuvres originales pour orgue mais aussi des transcriptions, du sérieux mais pas que, aussi des surprises, par des compositeurs ayant vécu au 17e, 18e, 19e, et certains vivant au 21e, et de divers pays d’Europe Bernardo Pasquini, Johann Pachebel, George Fridric Händel, Jean Philippe Rameau, Guy Bovet, Vincenzo Petrali en sont les exemples.

A Strasbourg, Daniel Maurer est organiste titulaire de l’orgue historique Jean-André Silbermann de l’église Saint Thomas, il est professeur d’orgue et d’improvisation à l’Académie Supérieure de Musique (Haute Ecole des Arts du Rhin) ainsi qu’au C.R.R. Il enseigne également à la Hoschule für Musik de Freiburg (Allemagne)

L’association Les Amis des Orgues de Saint Pierre a pour objectif la conservation et la mise en valeur d’un orgue remarquable qu’est l’orgue italien construit en 1988 par Jean François Muno. Cet instrument aux sonorités brillantes et colorées respire le soleil et la lumière. .

église Saint Pierre 11 Place du Président Wilson Dijon 21000 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté +33 7 81 75 02 58 orgue.stpierre.dijon@free.fr

English : Une Europe musicale parfois espiègle ?

German : Une Europe musicale parfois espiègle ?

Italiano :

Espanol :

L’événement Une Europe musicale parfois espiègle ? Dijon a été mis à jour le 2025-09-17 par COTE-D’OR ATTRACTIVITE (COORDINATION DECIBELLES DATA)