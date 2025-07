Une expérience insolite en famille : une visite théâtralisée des Passages Couverts Passages couve Paris

Une expérience insolite en famille : une visite théâtralisée des Passages Couverts Passages couve Paris 2 août – 31 octobre 20,00 € – 25,00 €

Partez sur la piste d’un mystérieux crime perpétré dans le Passage Jouffroy. Suivez le guide Jean-Jacques de la Tour et enquêtez dans les plus beaux passages couverts de Paris!

Plongez dans une aventure touristique captivante où des comédiens vous guideront à travers le quartier mythique des Passages Couverts. Au fil d’un véritable scénario, vous (re)découvrirez les monuments iconiques et les anecdotes historiques du quartier. Préparez-vous à une vivre visite insolite inoubliable !

Jean-Jacques de la Tour, célèbre guide touristique, enquête sur Nathaniel de Cantaussel, un homme assassiné dans le Passage Jouffroy en 1870. Ce crime n’a jamais été élucidé. Jean-Jacques demandera votre aide pour faire la lumière sur cette affaire ! En chemin, vous croiserez plusieurs de personnages légendaires du quartier comme la sulfureuse Mademoiselle Éclaircie, Blaise la canaille ou la mystérieuse comédienne du théâtre des Variétés.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2025-08-02T02:30:00.000+02:00

Fin : 2025-10-31T16:00:00.000+01:00

victoria@visites-spectacles.com

Passages couve Grand vefour Quartier du Palais Royal Paris 75001 Paris