Une expérience personnelle avec la STASI Salle du Conseil, en mairie Tonnerre
Une expérience personnelle avec la STASI Salle du Conseil, en mairie Tonnerre samedi 18 octobre 2025.
Une expérience personnelle avec la STASI
Salle du Conseil, en mairie 26 Rue de l’Hôtel de ville Tonnerre Yonne
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-18 15:00:00
fin : 2025-10-18
Date(s) :
2025-10-18
Sonia Combe, historienne spécialiste de l’Allemagne de l’Est, explore son expérience personnelle liée aux archives de la Stasi, l’ancienne police secrète de la RDA. Lors de cette conférence, elle partage son parcours, offrant une perspective unique sur les répercussions de ces dossiers. Une occasion d’approfondir la compréhension de l’histoire de la RDA et de l’impact de la surveillance sur la société. La conférence sera suivie d’une séance de dédicace et d’un moment de convivialité. .
Salle du Conseil, en mairie 26 Rue de l’Hôtel de ville Tonnerre 89700 Yonne Bourgogne-Franche-Comté association.musee.rda@gmail.com
English : Une expérience personnelle avec la STASI
German : Une expérience personnelle avec la STASI
Italiano :
Espanol :
L’événement Une expérience personnelle avec la STASI Tonnerre a été mis à jour le 2025-09-19 par OT Chablis Cure et Yonne Tonnerrois