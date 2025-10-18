Une expérience personnelle avec la STASI Salle du Conseil, en mairie Tonnerre

Une expérience personnelle avec la STASI Salle du Conseil, en mairie Tonnerre samedi 18 octobre 2025.

Salle du Conseil, en mairie 26 Rue de l’Hôtel de ville Tonnerre Yonne

2025-10-18 15:00:00

Sonia Combe, historienne spécialiste de l’Allemagne de l’Est, explore son expérience personnelle liée aux archives de la Stasi, l’ancienne police secrète de la RDA. Lors de cette conférence, elle partage son parcours, offrant une perspective unique sur les répercussions de ces dossiers. Une occasion d’approfondir la compréhension de l’histoire de la RDA et de l’impact de la surveillance sur la société. La conférence sera suivie d’une séance de dédicace et d’un moment de convivialité. .

Salle du Conseil, en mairie 26 Rue de l’Hôtel de ville Tonnerre 89700 Yonne Bourgogne-Franche-Comté association.musee.rda@gmail.com

