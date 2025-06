Une expo pour Livio Salle de la gare Saint-Rémy-de-Provence 29 juin 2025 09:00

Bouches-du-Rhône

Une expo pour Livio Dimanche 29 juin 2025 de 9h à 18h. Salle de la gare Avenue du Maréchal Juin Saint-Rémy-de-Provence Bouches-du-Rhône

Début : Dimanche 2025-06-29 09:00:00

fin : 2025-06-29 18:00:00

2025-06-29

Le dimanche 29 juin, l’association Une Expo pour Livio vous attend pour une expo de peinture pas comme les autres.

Ensemble, aidons un petit garçon de 8 ans !



Rendez-vous à la salle de la Gare à Saint-Rémy-de-Provence, dimanche 29 juin de 9h à 18h.

Sur place (ou à emporter), profitez d’une paëlla et d’un espace buvette le tout dans une ambiance conviviale. .

Salle de la gare Avenue du Maréchal Juin

Saint-Rémy-de-Provence 13210 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 73 08 15 28

English :

On Sunday 29 June, the association Une Expo pour Livio will be hosting a painting exhibition like no other.

German :

Am Sonntag, den 29. Juni, erwartet Sie der Verein Une Expo pour Livio zu einer nicht alltäglichen Gemäldeausstellung.

Italiano :

Domenica 29 giugno, l’associazione Une Expo pour Livio ospiterà una mostra di pittura senza precedenti.

Espanol :

El domingo 29 de junio, la asociación Une Expo pour Livio acogerá una exposición de pintura sin igual.

L’événement Une expo pour Livio Saint-Rémy-de-Provence a été mis à jour le 2025-06-25 par Régie Tourisme de la CC Vallée Des Baux-Alpilles