Une exposition au Prieuré de Saint Georges des 7 Voies – Gennes-Val-de-Loire, 25 mai 2025

Maine-et-Loire

Une exposition au Prieuré de Saint Georges des 7 Voies

Tarif : – –

Date :

Début : 2025-05-25

fin : 2025-05-25

Date(s) :

2025-05-25

Exposition au Prieuré sur le thème de la Nature.

Dans le cadre de la “Fête de la Nature 2025”, une exposition de sculptures d’oiseaux et de fleurs de Marie Monribot et de Noël Lartigue, de quelques tableaux de Dominique Bossé, aura lieu dans et aux abords de l’église.

PRECISIONS HORAIRES

Dimanche 25 mai 2025

le dimanche de 10h à 18h. .

Saint Georges des Sept Voies

Gennes-Val-de-Loire 49350 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 6 08 51 00 50 lesamisduprieurestgeorges@gmail.com

English :

Exhibition at the Priory on the theme of Nature.

German :

Ausstellung im Priorat zum Thema Natur.

Italiano :

Mostra presso il Priorato sul tema della Natura.

Espanol :

Exposición en el Priorato sobre el tema de la Naturaleza.

