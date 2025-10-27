Une exposition « Deux Collectionneurs » Galerie Etienne De Causans Paris

Une exposition « Deux Collectionneurs » Galerie Etienne De Causans Paris lundi 27 octobre 2025.

Une Exposition Deux Collectionneurs » :

Collection d’Alp Alantar : Entre figuration et abstraction

Collection de Louis Maman : Éclats d’émotion, une collection de regards

27 oct – 5 nov 2025

Vernissage le 28 oct 2025, de 18h à 21h

Galerie Etienne De Causans

25 rue de seine, Paris 6ème

Tous les jours : 14h30 – 19h

Dimanche fermé

L’exposition DEUX COLLECTIONNEURS offre une immersion dans l’univers artistique d’Alp Alantar et Louis Maman, révélant leur sensibilité à l’art contemporain.

Alp Alantar présente Entre figuration et abstraction, une collection de 19 œuvres qui explore le dialogue entre représentation et abstraction.

Louis Maman dévoile Éclats d’émotion, une collection de regards, une série de 23 œuvres qui capturent l’expérience humaine à travers des émotions intenses et des couleurs vibrantes.

Malgré des styles variés, un fil conducteur émerge : l’importance de la texture et des zestes, qui dynamisent les œuvres et soulignent leur dimension tactile. L’exposition établit un dialogue riche entre les deux collections, révélant la profondeur des démarches des collectionneurs.

https://www.youtube.com/watch?v=AOMwoSo4wck

Galerie Etienne De Causans 25, rue de seine 75006 Paris

https://www.hybridscrib.com hybridscrib@gmail.com