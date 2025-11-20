Une exposition immersive et un spectacle vivant: “Bientôt la vague ?” Rue Gén Leclerc Binic-Étables-sur-Mer

Une exposition immersive et un spectacle vivant: "Bientôt la vague ?" Rue Gén Leclerc Binic-Étables-sur-Mer jeudi 20 novembre 2025.

Rue Gén Leclerc Centre culturel L’Estran Binic-Étables-sur-Mer Côtes-d’Armor

Début : 2025-11-20 18:30:00

fin : 2025-11-20

2025-11-20

Au programme

• 18h30 Exposition immersive (accès libre)

• 19h15 Spectacle vivant (théâtre, images et sons)

• 20h30 Échanges libres avec les artistes et le public

Une exposition suivie du spectacle Quand viendra la vague d’Alice Zeniter

Le monde actuel va très vite, et le travail de mémoire, notamment la mémoire du risque, ne laisse que peu de traces dans le fil du temps, et ce, jusqu’aux prochains événements d’inondation ou de tempête, plus rapides et plus forts. Quand viendra la vague orchestre une lente montée des eaux sur une petite île. En maîtres du jeu, Mateo et Letizia procèdent à la sélection des individus depuis leur rocher. Qui mérite d’être sauvé ?

Cette comédie humaine aux accents de Jugement dernier décrit avec humour l’insularité amoureuse et le naufrage d’un monde moderne, en pleine catastrophe écologique.

Tout public, à partir de 6 ans. Gratuit offert par SBAA. .

