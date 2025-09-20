Une exposition retraçant l’histoire et l’évolution urbaine de Perpignan Casa Xanxo Perpignan

Une exposition retraçant l’histoire et l’évolution urbaine de Perpignan 20 et 21 septembre Casa Xanxo Pyrénées-Orientales

Exposition gratuite, en visite libre.

Début : 2025-09-20T10:30:00 – 2025-09-20T18:30:00

Fin : 2025-09-21T10:30:00 – 2025-09-21T18:30:00

Exposition proposée par le service Ville d’art et d’histoire de Perpignan.

Le centre d’interprétation de l’architecture et du patrimoine (CIAP), amenagé dans la Casa Xanxo, présente une exposition permanente autoir de l’évolution de Perpignan, du premier noyau du 9e siècle aux projets du 21e. Panneaux, cartes, maquettes, jeux, écrans interactifs, diaporamas, projection … 30 dispositifs ludiques et pédagogiques guident le visiteur, tout comme les témoignages de personnages historiques ou voyageurs, de Bernat Xanxo au maestro Salvador Dali.

Casa Xanxo 8 rue de la main de fer, 66000 Perpignan Perpignan 66000 La Real Pyrénées-Orientales Occitanie Demeure d’un riche négociant du début du XVIe siècle, puis hôtel particulier de noble famille, la Casa Xanxo est pour la première fois entièrement ouverte au public après une minutieuse restauration. Les salles aux exceptionnelles sculptures gothiques, les salons Rococo, la grande salle néogothique, l’escalier d’honneur, le séchoir, le jardin à tonnelle Art nouveau et l’étonnante frise sculptée en façade, se dévoilent au plaisir de la visite.

© Ville de Perpignan