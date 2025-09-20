« Une exposition singulière » La Jeanne D’Arc – Association éducative Liverdun

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T14:00:00 – 2025-09-20T19:00:00

Fin : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

Dans une exposition singulière, quatre artistes — Christophe Grangé, Clarisse Mazelin, Brigitte Rubio et Denis Ory — accrocheront leurs œuvres dans le vieux village.

Vous découvrirez une belle promenade artistique et apprécierez le talent de ces créateurs aux techniques très différentes et aux démarches variées, avec des démonstrations sur place.

La Jeanne D’Arc – Association éducative 4 rue Saint-Pierre, 54460 Liverdun Liverdun 54460 Meurthe-et-Moselle Grand Est La Jeanne d’Arc est une association éducative qui propose des activités et des programmes destinés à soutenir l’éducation et le développement de la jeunesse locale.

Active dans divers domaines tels que la culture, le sport, l’enseignement et les loisirs, elle aspire à aider les jeunes de la région à se découvrir, à développer leur potentiel et à trouver leur place dans la société.

L’association est reconnue pour son engagement envers la communauté et son implication dans les activités locales.

Elle collabore étroitement avec d’autres organisations de la région afin d’améliorer la qualité de vie des habitants et de promouvoir une éducation positive pour tous.

© Brigitte Rubio