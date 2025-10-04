Une extraordinaire bibliothèque médiathèque Germaine-Tillion Saint-Maur-des-Fossés

À l’occasion de l’évènement national « Biblis en folie », les médiathécaires vous guident à la découverte de livres d’artistes spectaculaires.

Livres pop-ups, livres à toucher, en tissu, objets à la frontière entre œuvre d’art et ovni littéraire : une exploration visuelle et tactile des formes les plus inattendues du livre et des histoires !

médiathèque Germaine-Tillion 23 avenue Henri-Martin 94100 Saint-Maur-des-Fossés Saint-Maur-des-Fossés 94100 Adamville Val-de-Marne Île-de-France 0148867444 https://mediatheque.saint-maur.com/ La médiathèque Germaine-Tillion de Saint-Maur-des-Fossés est un service de proximité chargé de gérer des collections organisées, un lieu où l’on peut conserver, consulter et emprunter des livres et des supports audiovisuels. C’est également un espace convivial, propice à la détente, à la création, aux débats, aux études, à l’expression et aux jeux.

Outre ses missions de lecture publique, et de médiation des connaissances, la médiathèque, ouverte à toutes et tous (bébés, enfants, adolescents, étudiants, adultes et seniors, personnes en situation de handicap…) propose de nombreux événements, favorise les partages entre les publics, la rencontre avec les acteurs de la création, l’ouverture au monde, l’esprit critique et le goût de l’échange.

Cette structure municipale de lecture publique s’articule autour de quatre pôles culturels : jeunesse, art et littérature, documentaires et presse, image et son et d’un pôle administratif.

Deux bibliothèques annexes ainsi qu’un bibliobus viennent compléter cette offre pour rendre l’information, la lecture et la culture plus accessibles. RER A Station : Le Parc Saint-Maur

Bus 107 et 317

