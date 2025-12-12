UNE FAMILLE PRESQUE PARFAITE – THEATRE VICTOIRE Bordeaux

UNE FAMILLE PRESQUE PARFAITE Début : 2026-01-22 à 20:30. Tarif : – euros.

Quand les fêtes de famille se transforment en calvaire, que faire ?Une soeur et un frère, Zoé et Jules, se retrouvent comme chaque année pour l’anniversaire de Mémé, la doyenne de la famille qui a décidée de ne jamais mourir Et comme toujours ils auront droit aux blagues de Tonton Jean, au poème du petit dernier et aux réflexions de Tatie Mireille…Bref, pour échapper à cet enfer ils préfèrent s’éclipser dans le grenier de leur enfance… Au passage, ils récupèrent pour les accompagner, une caisse de champagne, la prune de Tonton Fernand et les Lexomil de Tatie Kir…C’est alors que les souvenirs vont ressurgir et tellement d’autres choses incroyables et inattendues…Rires, Folies, Délires, Surprises et Emotions sont au rdv dans cette pièce haute en couleur et hilarante de vérités…Vous y retrouverez forcément un ou plusieurs membres de votre famille…Et même vous peut-être…Toute la famille est conviée à partager ce moment de vie inoubliable !A Savoir :Nous vous proposons une offre de restauration, comprenant une planche Duo à partager composée de produits et délices ibériques, du pâté Lou Gascoun, des gourmandises sucrées et salées, ainsi que des boissons.Ouverture de notre bar une heure avant le spectacle. Les réservations se font par mail directement au théâtre ou en commande au bar le soir du spectacle.

Vous pouvez obtenir votre billet ici

THEATRE VICTOIRE 18 rue des Augustins 33000 Bordeaux 33