Une femme à la mère Tréglonou

Une femme à la mère

14 Rue de la Mairie Tréglonou Finistère

Un one woman show pour rire et secourir ensemble une femme tombée dans les eaux tumultueuses de la maternité et à 20h30 restauration sur place.

Sur inscription. .

