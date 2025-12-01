Une femme seule Théâtre du Têtard Marseille 5e Arrondissement

Une femme seule

Dimanche 28 décembre 2025 de 15h à 15h55. Théâtre du Têtard 33 Rue Ferrari Marseille 5e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : 10 – 10 – 11.5 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-28 15:00:00

fin : 2025-12-28 15:55:00

Date(s) :

2025-12-28

Une femme seule est enfermée dans son appartement par un mari jaloux et violent, surveillée par son beau-frère, isolée dans son quotidien…

A travers la fenêtre, Maria trouve l’oreille d’une voisine ordinaire. Une voisine à qui elle va tout confier dans un flot de paroles où s’entremêlent la solitude, les abus et la violence de son quotidien.



Une femme seule est une comédie grinçante et un cri de révolte. Humour, verve, brutalité, chez Dario Fo et Franca Rame, l’intime devient politique.



À propos des auteurs Dario Fo et Franca Rame, couple mythique du théâtre italien, ont marqué l’histoire par leur engagement artistique et politique. Leur écriture mêle humour, satire et révolte, tout en donnant une voix singulière et puissante aux opprimés.



La mise en scène Là où d’autres mises en scène privilégient surtout l’humour, Frédéric Ortiz donne voix et corps à celles que l’on ne regarde pas ces petites gens dont l’existence se raconte avec humour, vivacité et énergie, mais aussi avec toute la gravité de leur réalité. Sous le rire, la verve et la brutalité du texte, Laura Behague joue la douleur sociale, une révolte qui ne peut plus se taire.



Public Déconseillé aux moins de 12 ans.

Une femme seule aborde des thématiques adultes et violentes violence domestique, oppression psychologique, langage cru et humour noir. La tension dramatique et l’intensité émotionnelle nécessitent une certaine maturité pour être pleinement appréhendées. Ce spectacle vise à susciter réflexion et empathie chez un public adolescent et adulte, tout en

protégeant les plus jeunes de contenus troublants. .

Théâtre du Têtard 33 Rue Ferrari Marseille 5e Arrondissement 13005 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 21 09 87 70 pastilleproduction@gmail.com

English :

A lonely woman is locked in her apartment by a jealous, violent husband, watched over by her brother-in-law, isolated in her daily life…

German :

Eine alleinstehende Frau wird von einem eifersüchtigen und gewalttätigen Ehemann in ihrer Wohnung eingesperrt, von ihrem Schwager überwacht, in ihrem Alltag isoliert…

Italiano :

Una donna sola è chiusa nel suo appartamento da un marito geloso e violento, sorvegliata dal cognato, isolata nella sua vita quotidiana…

Espanol :

Una mujer solitaria es encerrada en su piso por un marido celoso y violento, vigilada por su cuñado, aislada en su vida cotidiana…

L’événement Une femme seule Marseille 5e Arrondissement a été mis à jour le 2025-11-24 par Office Métropolitain de tourisme et des congrès de Marseille