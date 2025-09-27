Une ferme c’est une vie, comment transmettre ? Freycenet-la-Tour

2025-09-27 18:30:00

2025-09-27 20:30:00

2025-09-27

Lors d’une soirée festive, le conteur Paul Roy racontera le vécu de personnes ayant transmis leur ferme. Puis le spectacle sera suivi d’un temps d’échange et de discussion avec le public.

Espace numérique d’accueil Freycenet-la-Tour 43150 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 74 80 06 29 atelierdespossibles43@gmail.com

English :

During a festive evening, storyteller Paul Roy will recount the experiences of people who have handed down their farms. The show will be followed by a time of exchange and discussion with the audience.

German :

Während eines festlichen Abends wird der Geschichtenerzähler Paul Roy von Menschen erzählen, die ihren Hof übergeben haben. Im Anschluss an die Vorstellung besteht die Möglichkeit, sich mit dem Publikum auszutauschen und zu diskutieren.

Italiano :

Durante una serata di festa, il narratore Paul Roy racconterà le esperienze di persone che hanno tramandato le loro fattorie. Lo spettacolo sarà seguito da un momento di discussione con il pubblico.

Espanol :

Durante una velada festiva, el cuentacuentos Paul Roy relatará las experiencias de personas que han heredado sus granjas. El espectáculo irá seguido de un rato de debate con el público.

