Une fête monstrueuse La Comédie du Finistère Brest

La Comédie du Finistère 25 Rue de Pontaniou Brest Finistère

Début : 2025-10-18 15:00:00

fin : 2025-10-22 15:50:00

2025-10-18 2025-10-19 2025-10-20 2025-10-21 2025-10-22

Que se passe-t-il aujourd’hui au Manoir, les portes claquent, les escaliers grincent, les lumières s’allument et s’éteignent étrangement, les rideaux volent, la sonnette tinte toute seule ….

En ce jour d’Halloween, Fantômes, Sorcières, Loup-Garou, Zombies, Vampires et autres créatures horribles sont au rendez-vous.

Vous allez adorer ce spectacle à en perdre la tête … et le reste aussi …

Accrochez-vous à votre fauteuil, il va se passer des choses étranges et bizarres.

Ne soyez pas en retard, venez dans votre plus beau déguisement partager frissons et magie avec une dose de rire au programme de cette Comédie Magique d’Halloween.

Un spectacle familial à partager sans modération en se tenant la main pour ne pas avoir trop peur…..

Informations pratiques

Durée 50 minutes

Destiné aux enfants de 3 à 8 ans .

Chaque adulte et chaque enfant doit être en possession d’une place pour assister au spectacle. .

La Comédie du Finistère 25 Rue de Pontaniou Brest 29200 Finistère Bretagne +33 6 51 71 97 71

