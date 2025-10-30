Une fiction géologique – Festival QPN Galerie Gaïa – art contemporain Nantes

Une fiction géologique – Festival QPN Galerie Gaïa – art contemporain Nantes jeudi 30 octobre 2025.

Date et horaire de début et de fin : 2025-10-30 11:00 – 19:00

Gratuit : oui Entrée libre Tout public

Exposition dans le cadre de la QPN 2025 – 29e édition.Après « Illusion » en 2024, la Quinzaine Photographique Nantaise poursuit la réflexion avec la thématique « Réalité », du 26 septembre au 2 novembre 2025, dans 14 lieux pour 21 expositions. Exposition proposée à la Galerie Gaïa : »Une fiction géologique » de Patrick MiaraRéalité(s).Ce que vous voyez n’existe pas, mais vous y croyez.Comme un piège.Une falaise, la mer, une lumière grise et douce, on pense voir une photographie de bord de mer taillée dans le vent et le sel, sauf que cette image est un paysage fabriqué.Un faux.Ce paysage n’existe pas. Il a été envisagé par l’artiste, morceau après morceau, espéré par lui comme un rêve précis.Une réalité inventée…Ce que nous donne à voir le photographe est une fiction géologique. Un paysage mental, solide et instable à la fois… mais peut-être plus proche de notre rapport au monde qu’un cliché pris sur le vif. du 9 au 31 octobre 2025 à la Galerie Gaïa :mardi et merc 15h à 19h + jeu au sam de 11h à 19h

Galerie Gaïa – art contemporain Centre-ville Nantes 44000

02 40 48 14 91 http://www.galeriegaia.fr/ contact@galeriegaia.fr https://www.festival-qpn.com/